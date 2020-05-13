В Ивановской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

"Достаточно много больных с коронавирусом выявлено в общежитии Ивановской сельскохозяйственной академии, и диагностика продолжается... На данный момент положительные тесты у 64 проживающих, десять из них госпитализированы, остальные переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно. Всего в общежитии находится 122 человека, у всех взяты тесты", - говорится в сообщении.