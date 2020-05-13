В Ивановской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию подозревают у 64 жильцов Ивановской сельскохозяйственной академии, из них 10 госпитализированы, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.
За сутки в регионе подтвердились 10 диагнозов COVID-19, всего в Ивановской области зарегистрирован 921 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двенадцать пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, выздоровели 232 пациента.
"Достаточно много больных с коронавирусом выявлено в общежитии Ивановской сельскохозяйственной академии, и диагностика продолжается... На данный момент положительные тесты у 64 проживающих, десять из них госпитализированы, остальные переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно. Всего в общежитии находится 122 человека, у всех взяты тесты", - говорится в сообщении.
В связи со случившемся, принято решение перевести общежитие в режим обсерватора. То есть, все, кто находится там, на 14 дней оказываются на карантине.
"Заболевшие есть во Введенском монастыре областного центра. На сегодняшний день есть информация о девяти заболевших. Шесть человек госпитализировано в ГКБ №4, трое живут в своих изолированных кельях", - информирует департамент.
На сегодняшний день в регионе под наблюдением остается 2541 человек с разными сроками окончания карантина. В стационаре на койках для пациентов с коронавирусом находится 515 человек, из них восемь на аппаратах ИВЛ, 49 – на кислородной поддержке.
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