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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:56
https://ria.ru/20200513/1571394906.html
В Ивановской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151995_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_8e265961e79556145f81924265bf757c.jpg
РИА Новости

В Ивановской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

17:56 13.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию подозревают у 64 жильцов Ивановской сельскохозяйственной академии, из них 10 госпитализированы, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.
За сутки в регионе подтвердились 10 диагнозов COVID-19, всего в Ивановской области зарегистрирован 921 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двенадцать пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, выздоровели 232 пациента.
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"Достаточно много больных с коронавирусом выявлено в общежитии Ивановской сельскохозяйственной академии, и диагностика продолжается... На данный момент положительные тесты у 64 проживающих, десять из них госпитализированы, остальные переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно. Всего в общежитии находится 122 человека, у всех взяты тесты", - говорится в сообщении.
В связи со случившемся, принято решение перевести общежитие в режим обсерватора. То есть, все, кто находится там, на 14 дней оказываются на карантине.
"Заболевшие есть во Введенском монастыре областного центра. На сегодняшний день есть информация о девяти заболевших. Шесть человек госпитализировано в ГКБ №4, трое живут в своих изолированных кельях", - информирует департамент.
На сегодняшний день в регионе под наблюдением остается 2541 человек с разными сроками окончания карантина. В стационаре на койках для пациентов с коронавирусом находится 515 человек, из них восемь на аппаратах ИВЛ, 49 – на кислородной поддержке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИвановская область
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