Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T17:55
https://ria.ru/20200513/1571394855.html
Эксперт оценил идею расширить полномочия полицейских
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил идею расширить полномочия полицейских

17:55 13.05.2020
269
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Расширение полномочий даст полицейским возможность беспрепятственно исполнять свой долг, заявил РИА Новости председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект о расширении полномочий полицейских - в частности, о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Кроме того, документ предусматривает норму, что полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованы и проведены в установленном законодательством порядке.
"Так полицейский не будет бояться делать все возможное для задержания преступника. За преступление должен нести ответственность только правонарушитель через иск органа внутренних дел", - сказал Пашкин.
Эксперт также добавил, что часто встречаются случаи, когда человек отказывается открывать машину по просьбе сотрудника полиции, тогда полицейский должен иметь возможность беспрепятственно вскрыть автомобиль во избежание трагедии.
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы
11 мая, 14:07Распространение нового коронавируса
Полицейских инструктируют быть тактичными в любой ситуации, заявили в МВД
10000220
Обсудить 1
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
Рекомендуем
Антон Котяков
Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей
Киев
СМИ предрекли исчезновение украинцев из-за глобального потепления
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Работа Нижегородского центра медицины катастроф
Нижегородские власти назвали акцию работников скорой помощи провокацией
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
МИД Белоруссии назвал дату заседания контактной группы по Донбассу
Скорая помощь
В Калининграде спасли ребенка, который провалился в люк и впал в кому
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Сургута осудили на три года за финансирование терроризма
Андрей Турчак
В Госдуму внесли поправки об удвоении детских пособий
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Мурашко сравнил число поступивших и выписанных пациентов с COVID-19
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
США обвинили пять стран в отказе сотрудничать по борьбе с терроризмом
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления турпоездок
В здании Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 14 мая
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетяньяху сформировал правительство Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния