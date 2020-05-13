Эксперт оценил идею расширить полномочия полицейских

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Расширение полномочий даст полицейским возможность беспрепятственно исполнять свой долг, заявил РИА Новости председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Расширение полномочий даст полицейским возможность беспрепятственно исполнять свой долг, заявил РИА Новости председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект о расширении полномочий полицейских - в частности, о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Кроме того, документ предусматривает норму, что полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованы и проведены в установленном законодательством порядке.

"Так полицейский не будет бояться делать все возможное для задержания преступника. За преступление должен нести ответственность только правонарушитель через иск органа внутренних дел", - сказал Пашкин.