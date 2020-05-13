Россияне начали получать первые выплаты по страховкам от коронавируса

Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ. Архивное фото

Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские страховщики, запустившие программы страхования от Российские страховщики, запустившие программы страхования от коронавируса , начали принимать заявления и уже успели произвести первые выплаты.

Так, например, в банке "Восточный", который первым запустил продукт вместе с компанией-партнером "Арсеналъ", РИА Новости сообщили, что сейчас заявлено три страховых случая. По одному из них уже выплачено 80 тысяч рублей. Еще пять случаев находятся в стадии рассмотрения, отказов в выплате пока не было.

Компания "АльфаСтрахование" сообщила, что произвела выплаты по двум случаям, которые были признаны страховыми. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получили мужчины из Уфы (32 года) и Орла (22 года). В обоих случаях коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

"Для получения возмещения клиенты предоставили заключение врача (справку из лечебного учреждения) с указанием диагноза, а также положительный результат лабораторного исследования на коронавирус", - говорится в релизе компании.

В компании "Ренессанс страхование" рассказали РИА Новости о получении четырех заявлений на выплату. По ним ожидаются необходимые документы. Страховщик "Согласие" сообщил агентству, что пока обращений не получал.

Российские страховщики стали предлагать свои страховые решения на случай коронавируса в начале марта. Число страховщиков, разработавших свои продукты, приближается к десяти.

Ранее в среду компания "Согаз" также сообщила о запуске своей программы коллективного личного страхования, которая покрывает в том числе риск ухода из жизни из-за коронавируса. Программа рассчитана на юридических лиц, которые хотят застраховать своих сотрудников. Отмечается, что по риску ухода из жизни в результате заболевания, вызванного коронавирусом, стандартная страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей, по другим рискам она может быть выше.