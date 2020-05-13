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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:52
https://ria.ru/20200513/1571394665.html
Россияне начали получать первые выплаты по страховкам от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

Россияне начали получать первые выплаты по страховкам от коронавируса

17:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские страховщики, запустившие программы страхования от коронавируса, начали принимать заявления и уже успели произвести первые выплаты.
Так, например, в банке "Восточный", который первым запустил продукт вместе с компанией-партнером "Арсеналъ", РИА Новости сообщили, что сейчас заявлено три страховых случая. По одному из них уже выплачено 80 тысяч рублей. Еще пять случаев находятся в стадии рассмотрения, отказов в выплате пока не было.
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Компания "АльфаСтрахование" сообщила, что произвела выплаты по двум случаям, которые были признаны страховыми. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получили мужчины из Уфы (32 года) и Орла (22 года). В обоих случаях коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.
"Для получения возмещения клиенты предоставили заключение врача (справку из лечебного учреждения) с указанием диагноза, а также положительный результат лабораторного исследования на коронавирус", - говорится в релизе компании.
В компании "Ренессанс страхование" рассказали РИА Новости о получении четырех заявлений на выплату. По ним ожидаются необходимые документы. Страховщик "Согласие" сообщил агентству, что пока обращений не получал.
Российские страховщики стали предлагать свои страховые решения на случай коронавируса в начале марта. Число страховщиков, разработавших свои продукты, приближается к десяти.
Ранее в среду компания "Согаз" также сообщила о запуске своей программы коллективного личного страхования, которая покрывает в том числе риск ухода из жизни из-за коронавируса. Программа рассчитана на юридических лиц, которые хотят застраховать своих сотрудников. Отмечается, что по риску ухода из жизни в результате заболевания, вызванного коронавирусом, стандартная страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей, по другим рискам она может быть выше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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