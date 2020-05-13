Около 300 миллиардов рублей выделят на поддержку россиян сверх бюджета

"Я хочу сказать четко, чтобы всем было понятно, что это дополнительные ресурсы, которые выделяются на эти цели. То есть они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете. То есть на сегодняшний день весь ресурс, который направляется, если мы посмотрим совокупный объем дополнительных ресурсов, которые на эти цели направляется, дополнительно это порядка 300 миллиардов рублей, они все выделяются сверх первоначально определенных законом о бюджете ресурсов", - сказал Котяков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".