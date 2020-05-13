Лавров и глава МИД Кипра обсудили двусторонние отношения

АФИНЫ, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел России Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Кипра Никос Христодулидис провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в регионе, кипрскую проблему и двусторонние отношения, сообщил МИД Кипра в своем аккаунте в Twitter.

Телефонный разговор был "сердечным и конструктивным", министры обменялись мнениями по пандемии COVID-19, последним событиям в кипрской исключительной экономической зоне, широком регионе Восточного Средиземноморья, сообщил МИД.

Христодулидис и Лавров также обсудили кипрскую проблему и вопросы, представляющие двусторонний интерес, говорится в сообщении.

В МИД РФ в свою очередь сообщили, что министры обсудили двустороннюю повестку в контексте отмечаемого в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "Условлено ускорить работу по укреплению договорно-правовой базы российско-кипрских отношений", - заявили в российском дипведомстве.