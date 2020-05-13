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2020-05-13T18:03
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Лавров и глава МИД Кипра обсудили двусторонние отношения
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Кипра обсудили двусторонние отношения

17:48 13.05.2020 (обновлено: 18:03 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Кипра Никос Христодулидис провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в регионе, кипрскую проблему и двусторонние отношения, сообщил МИД Кипра в своем аккаунте в Twitter.
Телефонный разговор был "сердечным и конструктивным", министры обменялись мнениями по пандемии COVID-19, последним событиям в кипрской исключительной экономической зоне, широком регионе Восточного Средиземноморья, сообщил МИД.
Христодулидис и Лавров также обсудили кипрскую проблему и вопросы, представляющие двусторонний интерес, говорится в сообщении.
В МИД РФ в свою очередь сообщили, что министры обсудили двустороннюю повестку в контексте отмечаемого в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "Условлено ускорить работу по укреплению договорно-правовой базы российско-кипрских отношений", - заявили в российском дипведомстве.
Отмечается, что министры рассмотрели меры по минимизации последствий пандемии и содействию возвращению граждан двух стран на родину. Кроме того, состоялся подробный обмен мнениями по проблемам Восточного Средиземноморья и региона Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на положении дел в Ливии и на "тупиковой ситуации" в палестино-израильском урегулировании.
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Никос ХристодулидисСергей ЛавровКипрВ мире
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