В Молдавии отменили выпускные экзамены в школах из-за коронавируса

"В этом году с целью защитить детей от пандемии было принято решение отменить выпускные экзамены. Школьники получат дипломы, которые позволят им поступать в любые высшие учебные заведения, оценки будут выставлены на базе средних баллов по предметам, полученных учениками за последние три года", - заявил Кику.
Также правительство отменило экзамены для тех, кто окончил начальную школу и гимназии. Окончательное решение об отмене экзаменов для выпускников лицеев должен принять парламент.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.