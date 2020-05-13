В Молдавии отменили выпускные экзамены в школах из-за коронавируса

"В этом году с целью защитить детей от пандемии было принято решение отменить выпускные экзамены. Школьники получат дипломы, которые позволят им поступать в любые высшие учебные заведения, оценки будут выставлены на базе средних баллов по предметам, полученных учениками за последние три года", - заявил Кику.