Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:47
https://ria.ru/20200513/1571394450.html
В Молдавии отменили выпускные экзамены в школах из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии отменили выпускные экзамены в школах из-за коронавируса

17:47 13.05.2020
133
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение отменить проведение выпускных экзаменов для школьников из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил на брифинге в среду премьер Ион Кику.
"В этом году с целью защитить детей от пандемии было принято решение отменить выпускные экзамены. Школьники получат дипломы, которые позволят им поступать в любые высшие учебные заведения, оценки будут выставлены на базе средних баллов по предметам, полученных учениками за последние три года", - заявил Кику.
Также правительство отменило экзамены для тех, кто окончил начальную школу и гимназии. Окончательное решение об отмене экзаменов для выпускников лицеев должен принять парламент.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
17:15Распространение нового коронавируса
В России выпускники будут сдавать только два предмета ЕГЭ
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ион КикуМолдавияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 5406
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Швеция продлила рекомендации избегать поездок за пределы страны
Аудитория в университете
В России вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Новый этап ослабления карантина на Украине запланировали на 22 мая
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
Скорая помощь
В Югре два волонтера погибли во время поисков упавшего в реку мальчика
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Вид на Саратов. Архивное фото
Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления турпоездок
Андрей Турчак
В Госдуму внесли поправки об удвоении детских пособий
Единый государственный экзамен
В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве во время проверки пропуска у водителя
В Москве аннулировали более 60 тысяч пропусков у больных COVID-19 и ОРВИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния