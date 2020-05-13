Новые реанимобили поступили в медучреждения Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Ключи от десяти реанимобилей вручил в среду глава региона Ключи от десяти реанимобилей вручил в среду глава региона Игорь Артамонов врачам областной станции скорой медицинской помощи и областной клинической больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

Средства на приобретение семи автомобилей были выделены из федерального бюджета, а три реанимобиля область профинансировала самостоятельно. Кроме этого, из областного бюджета выделены дополнительные средства на покупку еще трех автомобилей, предназначенных для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи инфекционным больным. Реанимобили прибудут в область в ближайшее время.

"Выбор именно такого санитарного автотранспорта объясняется особенностями организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Быстрая и бережная транспортировка больных из районов области в инфекционные стационары позволяет своевременно начать интенсивную терапию, включая применение искусственной вентиляции легких. Кроме этого, врачи еще до прибытия в больницу, могут провести все необходимые диагностические исследования пациенту, установить в автомобиле транспортировочные изолирующие боксы, обеспечив тем самым безопасность и комфортные условия работы", - сказал представитель пресс-службы.

По словам губернатора, в регионе хороший уровень материальной оснащенности службы скорой помощи. "И каждый год мы обновляем автопарк специальной медицинской автотехники. Автомобили позволят минимизировать время оказания первой неотложной помощи и спасти человеческие жизни", - сказал Артамонов.