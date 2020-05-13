Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-13T17:45
https://ria.ru/20200513/1571394349.html
Новые реанимобили поступили в медучреждения Липецкой области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415310_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dee881c26296eb879c1cf26a1f491753.jpg
РИА Новости

Новые реанимобили поступили в медучреждения Липецкой области

17:45 13.05.2020
39
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Ключи от десяти реанимобилей вручил в среду глава региона Игорь Артамонов врачам областной станции скорой медицинской помощи и областной клинической больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
Средства на приобретение семи автомобилей были выделены из федерального бюджета, а три реанимобиля область профинансировала самостоятельно. Кроме этого, из областного бюджета выделены дополнительные средства на покупку еще трех автомобилей, предназначенных для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи инфекционным больным. Реанимобили прибудут в область в ближайшее время.
"Выбор именно такого санитарного автотранспорта объясняется особенностями организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Быстрая и бережная транспортировка больных из районов области в инфекционные стационары позволяет своевременно начать интенсивную терапию, включая применение искусственной вентиляции легких. Кроме этого, врачи еще до прибытия в больницу, могут провести все необходимые диагностические исследования пациенту, установить в автомобиле транспортировочные изолирующие боксы, обеспечив тем самым безопасность и комфортные условия работы", - сказал представитель пресс-службы.
По словам губернатора, в регионе хороший уровень материальной оснащенности службы скорой помощи. "И каждый год мы обновляем автопарк специальной медицинской автотехники. Автомобили позволят минимизировать время оказания первой неотложной помощи и спасти человеческие жизни", - сказал Артамонов.
Машина скорой медицинской помощи
10:47Распространение нового коронавируса
В Липецкой области число случаев COVID-19 достигло 990
По данным пресс-службы, на сегодняшний день скорую медицинскую помощь населению области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
Рекомендуем
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
Андрей Турчак
В Госдуму внесли поправки об удвоении детских пособий
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Курганской области медработники получат выплаты до 15 мая
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Ноутбук
Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн
Президент РФ Владимир Путин
Опрос ВЦИОМ показал доверие россиян решениям президента – эксперты
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1639
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Россияне начали получать первые выплаты по страховкам от коронавируса
Сотрудник полиции
Эксперт оценил идею расширить полномочия полицейских
Единый государственный экзамен
В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
В университете
Минобрнауки хочет провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Марий Эл умер 23-летний пациент с коронавирусом
Полисы ОСАГО
Госдума разрешила до октября приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния