В Госдуму внесли поправки об удвоении детских пособий

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. " Единая Россия " внесла в Госдуму поправки, увеличивающие минимальный размер ежемесячного детского пособия с 3375 рублей до 6751 рубля, сообщил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей в два раза, до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, отметил он.

"Единая Россия" оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля", - передает слова Турчака пресс-служба ЕР.

Этой мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты, отметил Турчак. Одновременно поправками повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, - с 6000 рублей до 13503 рублей.

Турчак добавил, что повышенное пособие будет доступно с 1 июня. Оформить его можно онлайн с помощью портала Госуслуг.