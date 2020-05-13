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2020-05-13T17:40
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ФБР обвинило Китай в попытке взлома организаций, исследующих COVID-19
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РИА Новости

ФБР обвинило Китай в попытке взлома организаций, исследующих COVID-19

17:40 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Федеральное бюро расследований и Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности США обвинили Китай в попытке взлома организаций, исследующих коронавирус.
"ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными. Эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием", - говорится в сообщении ФБР.
"Потенциально кража этой информации ставит под угрозу предоставление безопасных, эффективных и действенных вариантов лечения", - отмечается в заявлении бюро.
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Коронавирус COVID-19ФБРКитайСШАВ мире
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