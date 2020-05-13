Союзы журналистов России и Белоруссии приняли резолюцию против цензуры

"Осознавая свою профессиональную ответственность за объективное информирование своих граждан и мирового сообщества в условиях пандемии коронавируса, журналистские союзы Беларуси и России, Клуб главных редакторов и экспертов "Друзья-Сябры" выступают против попыток политизации ситуации в ходе борьбы со всепланетной бедой, использования языка вражды в СМИ наших стран для разжигания противоречий и конфликтов", - говорится в резолюции.

Стороны, как следует из текста документа, в то же время призывают бережно и адекватно относиться к чувствам людей, потерявших родных и близких, "не нагнетать атмосферу истерии".

"При этом мы считаем крайне важным соблюдать права журналистов и СМИ на свободное распространение информации, равно как и права наших граждан на свободный доступ к такой информации. Профессиональные союзы наших стран призывают государственные органы оказывать содействие журналистам в получении достоверной информации, не допускать цензуры и репрессивных мер в отношении журналистов, разрешать неоднозначные ситуации путем переговоров", - указано в тексте.