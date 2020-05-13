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2020-05-13T17:29
https://ria.ru/20200513/1571393108.html
Союзы журналистов России и Белоруссии приняли резолюцию против цензуры
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РИА Новости

Союзы журналистов России и Белоруссии приняли резолюцию против цензуры

17:29 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Союз журналистов России и Белорусский союз журналистов приняли резолюцию о препятствии цензуре и репрессивным мерам в отношении журналистов, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Осознавая свою профессиональную ответственность за объективное информирование своих граждан и мирового сообщества в условиях пандемии коронавируса, журналистские союзы Беларуси и России, Клуб главных редакторов и экспертов "Друзья-Сябры" выступают против попыток политизации ситуации в ходе борьбы со всепланетной бедой, использования языка вражды в СМИ наших стран для разжигания противоречий и конфликтов", - говорится в резолюции.
Стороны, как следует из текста документа, в то же время призывают бережно и адекватно относиться к чувствам людей, потерявших родных и близких, "не нагнетать атмосферу истерии".
"При этом мы считаем крайне важным соблюдать права журналистов и СМИ на свободное распространение информации, равно как и права наших граждан на свободный доступ к такой информации. Профессиональные союзы наших стран призывают государственные органы оказывать содействие журналистам в получении достоверной информации, не допускать цензуры и репрессивных мер в отношении журналистов, разрешать неоднозначные ситуации путем переговоров", - указано в тексте.
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Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения.
В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
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