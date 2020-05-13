Мурашко сравнил число поступивших и выписанных пациентов с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Баланс между числом поступивших пациентов с коронавирусом и выписывающихся из клиник в России достигнут на сегодняшний день, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня развернутая медицинская сеть позволяет справляться. И как раз мы вышли на именно ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов из клиник", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что в России появились новые препараты, которые позволяют быстрее реабилитировать и лечить пациентов на этапе тяжелого состояния.
В России общее число заболевших коронавирусом составляет 242 271 человек, скончались 2212, выздоровели 48 003.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.