Опрос ВЦИОМ показал доверие россиян решениям президента – эксперты

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большинство россиян (81%) считают значимыми меры поддержки, о которых заявил президент РФ Владимир Путин 11 мая, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Это очень высокий уровень доверия решениям лидера страны, особенно если учесть, в какое сложное время они были озвучены, считает политолог Марат Баширов.

По его словам, была проделана огромная работа. Предложения, которые вносил президент, не просто адресные, власти смогли вычислить именно ту целевую аудиторию, которая в настоящий момент наиболее остро нуждается в помощи.

"Проблемы у сайта госуслуг говорят о том, что люди среагировали и поверили. Опрос ВЦИОМ поддерживается и подтверждается этим шквалом обращений", – подчеркнул Баширов.

Это показывает, что президент чувствует страну и демонстрирует свои лидерские качества не только в том, что произносит лозунги, которые задевают моральные, психологические, нравственные струны, он понимает, чем живет страна, отметил эксперт.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский также считает, что реакция россиян подтверждает осведомленность президента в экономической тематике и наличие у него плана выхода из ситуации.