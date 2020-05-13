В Москве аннулировали более 60 тысяч пропусков у больных COVID-19 и ОРВИ

"В Москве аннулировали более 60 тысяч рабочих цифровых пропусков пациентов с подтвержденным коронавирусом и горожан с симптомами ОРВИ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, недействительными были признаны пропуска 23,5 тысячи пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, и 36,6 тысячи жителей с симптомами ОРВИ, подписавших постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции.

"Эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения. На протяжении этого времени они должны оставаться дома, чтобы не подвергать риску заражения других горожан. В связи с этим рабочие пропуска жителей с COVID-19 и ОРВИ аннулируются. После окончания лечения или срока карантина они смогут оформить новые цифровые пропуска", - пояснили в пресс-службе.