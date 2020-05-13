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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:36
https://ria.ru/20200513/1571392826.html
В Москве аннулировали более 60 тысяч пропусков у больных COVID-19 и ОРВИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318470_0:0:3467:1951_1036x0_80_0_0_6f75c3eb7c5d8ad06542b886f9155f9a.jpg
РИА Новости

В Москве аннулировали более 60 тысяч пропусков у больных COVID-19 и ОРВИ

17:24 13.05.2020 (обновлено: 17:36 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве во время проверки пропуска у водителя
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве во время проверки пропуска у водителя
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве во время проверки пропуска у водителя
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 60 тысяч рабочих пропусков пациентов с COVID и ОРВИ аннулировали в Москве с начала действия пропускной системы, сообщили РИА Новости в Департаменте информационных технологий города Москвы.
"В Москве аннулировали более 60 тысяч рабочих цифровых пропусков пациентов с подтвержденным коронавирусом и горожан с симптомами ОРВИ", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, недействительными были признаны пропуска 23,5 тысячи пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, и 36,6 тысячи жителей с симптомами ОРВИ, подписавших постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции.
"Эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения. На протяжении этого времени они должны оставаться дома, чтобы не подвергать риску заражения других горожан. В связи с этим рабочие пропуска жителей с COVID-19 и ОРВИ аннулируются. После окончания лечения или срока карантина они смогут оформить новые цифровые пропуска", - пояснили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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