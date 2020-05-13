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Около 98% пассажиров московского метро пользуются масками
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РИА Новости

Около 98% пассажиров московского метро пользуются масками

17:21 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМетро в Москве
Метро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Метро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пассажиропоток московского метро в среду составил около 1,5 миллиона человек, при этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках - 87%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"Около 1,5 миллиона пассажиров сейчас пользуются метро - это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках - 87%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число пассажиров увеличилось в основном на станциях, расположенных рядом со стройками и промышленными предприятиями: Спартак, Боровское шоссе, Мичуринский проспект, Выставочная и Филатов Луг.
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