Около 98% пассажиров московского метро пользуются масками

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пассажиропоток московского метро в среду составил около 1,5 миллиона человек, при этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках - 87%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"Около 1,5 миллиона пассажиров сейчас пользуются метро - это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках - 87%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число пассажиров увеличилось в основном на станциях, расположенных рядом со стройками и промышленными предприятиями: Спартак, Боровское шоссе, Мичуринский проспект, Выставочная и Филатов Луг.