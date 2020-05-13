Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. опасен из-за чрезмерной реакции иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в Коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.

Китайские ученые предположили, что во время заболевания один из белков проникает в клетки альвеолярного эпителия, вызывая цитокиновый шторм — бесконтрольную активацию иммунных клеток в очаге воспаления. В тяжелых случаях такая реакция может привести к поражению легких и септическому шоку, вызывающему повреждение органов.

В качестве примера авторы публикации сослались на статистику, согласно которой у 67,3 процента тяжелых пациентов с COVID-19 развивается острый респираторный дистресс-синдром, у почти 29 процентов отмечают острое повреждение почек или печени, а у 23,1 процента — поражение сердца.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них 287 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.