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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:12
https://ria.ru/20200513/1571392112.html
Из Италии вылетел десятый самолет с российскими военными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569022979_0:96:1749:1080_1036x0_80_0_0_96f0e0cc6f64dfcc42cd9f2eae606aa6.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел десятый самолет с российскими военными

17:12 13.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре"
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре
© Министерство обороны РФ
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Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре". Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 13 мая - РИА Новости. Десятый самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило российское министерство обороны.
"C аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ вылетел десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 13 мая двумя рейсами в Россию из Италии будут доставлены 11 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
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