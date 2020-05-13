Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:09
https://ria.ru/20200513/1571391885.html
РЖД продлили возможность дистанционно отменить поездку
https://cdn25.img.ria.ru/images/151673/36/1516733638_0:106:2865:1718_1036x0_80_0_0_30133035fb30987eb64476943048a51b.jpg
РИА Новости

РЖД продлили возможность дистанционно отменить поездку

17:09 13.05.2020
162
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. РЖД продлили до 1 июля возможность дистанционно отменить поездку в поезде дальнего следования, сообщила компания.
"Холдинг "РЖД" увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании. Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно (ранее – до 1 июня включительно)", - говорится в сообщении в среду.
Пассажирские поезда РЖД
Вчера, 12:53Распространение нового коронавируса
РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая
Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" (ЕИСЦ) по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии оригинала проездного документа получить обратно денежные средства за отмененную поездку.
Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.
"Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформлены", - напоминает компания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стенд ОАО РЖД
8 мая, 19:37Распространение нового коронавируса
РЖД анонсировали продажу масок и перчаток на вокзалах и станциях
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРЖДНовости компаний - ЭкономикаОбщество
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Оперативные службы около жилого дома на юго-востоке Москвы, где произошло обрушение перекрытий
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния