Вывозной рейс из китайского Сицзяо в Иркутск запланировали на 15 мая

ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Рейс из Сицзяо ( Рейс из Сицзяо ( КНР ) в Иркутск с россиянами на борту запланирован на 15 мая, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Рейс из китайского города Сицзяо, ранее запланированный на среду 13 мая, перенесен на 15 мая.

"Шестьдесят семь пассажиров зарегистрировались на рейс Сицзяо (КНР) — Иркутск, запланированный на 15 мая. Из них 26 человек – жители Иркутской области . Среди пассажиров жители еще 17 субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все прибывающие будут обследованы и размещены в обсерваторах. Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут проходить 14-дневную самоизоляцию по местам проживания.

Всего с 1 апреля международными рейсами на территорию Приангарья прибыл 871 человек, из которых 616 жители региона. На сегодняшний день 516 жителей Иркутской области находятся в 56 странах мира.

В Иркутской области на 13 мая зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из числа заболевших шесть человек умерли, 100 выздоровели.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.