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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:09
https://ria.ru/20200513/1571391848.html
Вывозной рейс из китайского Сицзяо в Иркутск запланировали на 15 мая
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РИА Новости

Вывозной рейс из китайского Сицзяо в Иркутск запланировали на 15 мая

17:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Рейс из Сицзяо (КНР) в Иркутск с россиянами на борту запланирован на 15 мая, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Рейс из китайского города Сицзяо, ранее запланированный на среду 13 мая, перенесен на 15 мая.
"Шестьдесят семь пассажиров зарегистрировались на рейс Сицзяо (КНР) — Иркутск, запланированный на 15 мая. Из них 26 человек – жители Иркутской области. Среди пассажиров жители еще 17 субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывающие будут обследованы и размещены в обсерваторах. Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут проходить 14-дневную самоизоляцию по местам проживания.
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Всего с 1 апреля международными рейсами на территорию Приангарья прибыл 871 человек, из которых 616 жители региона. На сегодняшний день 516 жителей Иркутской области находятся в 56 странах мира.
В Иркутской области на 13 мая зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из числа заболевших шесть человек умерли, 100 выздоровели.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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