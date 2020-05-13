В РСТ ответили на слова украинского посла в Турции о песне "Катюша"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Угроза посла Украины в Турции, что исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы приведёт к бойкоту этого турецкого города со стороны туристов его страны, выглядит неубедительной, так как этот российский хит поют во всем мире, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Турции Андрей Сибиха назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.
Собеседник агентства напомнил, что Турция пока из-за пандемии коронавируса не принимает иностранных туристов.
"Если говорить о более благополучной перспективе, то заявление посла Украины выглядит неубедительным. Нашу "Катюшу" поют во всем мире и на разных язык, даже в Африке. В таком случае украинским туристам придётся отказаться от поездок во большинство популярных стран и отдыхать у себя дома", - сказал Барзыкин.
Другие представители туристического бизнеса России ссылаются на многолетний опыт, который показывает, что туристы практически никогда не реагируют на политические разногласия, которые возникают на высоком уровне, и отдыхают в тех странах, которые им нравятся.