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2020-05-13T17:08
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В РСТ ответили на слова украинского посла в Турции о песне "Катюша"
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РИА Новости

В РСТ ответили на слова украинского посла в Турции о песне "Катюша"

17:08 13.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Угроза посла Украины в Турции, что исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы приведёт к бойкоту этого турецкого города со стороны туристов его страны, выглядит неубедительной, так как этот российский хит поют во всем мире, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Турции Андрей Сибиха назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.
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В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Собеседник агентства напомнил, что Турция пока из-за пандемии коронавируса не принимает иностранных туристов.

"Если говорить о более благополучной перспективе, то заявление посла Украины выглядит неубедительным. Нашу "Катюшу" поют во всем мире и на разных язык, даже в Африке. В таком случае украинским туристам придётся отказаться от поездок во большинство популярных стран и отдыхать у себя дома", - сказал Барзыкин.

Другие представители туристического бизнеса России ссылаются на многолетний опыт, который показывает, что туристы практически никогда не реагируют на политические разногласия, которые возникают на высоком уровне, и отдыхают в тех странах, которые им нравятся.
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В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
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ТуризмЮрий БарзыкинНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ТурцияУкраинаВ мире
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