В РСТ ответили на слова украинского посла в Турции о песне "Катюша"

"Если говорить о более благополучной перспективе, то заявление посла Украины выглядит неубедительным. Нашу "Катюшу" поют во всем мире и на разных язык, даже в Африке. В таком случае украинским туристам придётся отказаться от поездок во большинство популярных стран и отдыхать у себя дома", - сказал Барзыкин.