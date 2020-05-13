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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:07
https://ria.ru/20200513/1571391747.html
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19

17:07 13.05.2020
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Китайские ученые по итогам сравнительного анализа развития эпидемии в более чем 60 странах выделили 12 стран, среди которых США, Канада и Великобритания, где эпидемию будет невозможно остановить без более жестких мер и увеличения ежедневных тестов, следует из исследования, опубликованного на медицинском портале medRxiv.
Согласно тексту исследования, группа ученых под руководством профессора биохимии и молекулярной биологии Фу Синьмяо, проанализировали развитие эпидемии нового коронавируса в 61 наиболее пострадавшей стране, "чтобы охарактеризовать прогрессирование эпидемии в каждой стране, что может помочь улучшить готовность стран и оптимизировать ответные меры".
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После проведения сравнительного анализа числа ежедневных новых случаев, ученые разделили изученные страны на четыре группы.
Первая группа включает 22 страны (Китай, Южная Корея, Испания, Италия, Германия, Иран, Швейцария и ряд других), где число ежедневных новых случаев снижается в течение последних 14 дней после преодоления пиковых значений. Вторая группа включает 20 стран (Россия, Бразилия, Индия, Украина, Беларусь, Марокко, Кувейт, Эквадор и другие), "в которых число ежедневных новых случаев быстро или медленно увеличивается с течением времени". Еще одну группу составляют семь стран с неопределенной ситуацией - Турция, Панама, Финляндия, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Венгрия. В четвертую группу ученые определили 12 стран, вступивших в "статичный" период, где уже более двух недель ежедневный прирост заражений неизменно высокий. В эту группу вошли США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Швеция, Чили, Румыния, Алжир, Молдова, Канада, Филиппины.
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При этом, как отмечается в работе, одинаковое число ежедневных новых случаев в течение периода более 14 дней – необычное явление, так как инкубационный период COVID-19 варьируется от 1 до 14 дней, а в среднем составляет от 5 до 6 дней. Кроме того, исследователи выяснили, что число ежедневно проводимых тестов в этих странах значительно ниже, чем в странах, где эпидемия идет на спад, но при этом число положительных результатов намного выше.
"Эти данные свидетельствуют о том, что потенциал тестирования в странах со статичной фазой отстает от скорости распространения эпидемии, то есть число ежедневных подтвержденных новых случаев, вероятно, меньше, чем реальное число ежедневных заражений...Таким образом, незарегистрированные или невыявленные случаи заражения со временем будут увеличиваться, что еще больше ускорит распространение вируса и в конечном итоге приведет к тому, что эпидемию нельзя будет остановить, пока вирус не распространится на все население", - говорится в исследовании.
В связи с этим ученые подчеркивают, что необходимо расширить возможности ежедневных тестирований, чтобы выявлять больше новых случаев заражений, и одновременно с этим ужесточить карантинные меры, чтобы сократить реальное число новых инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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