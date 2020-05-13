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2020-05-13T17:00
https://ria.ru/20200513/1571391373.html
Госдума отменила пленарное заседание 14 мая
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РИА Новости

Госдума отменила пленарное заседание 14 мая

17:00 13.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В здании Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о корректировке работы палаты в мае: в частности, заседание Госдумы 14 мая не состоится, два дополнительных заседания пройдут на следующей неделе в четверг и пятницу.
"Данным проектом постановления предлагается не проводить заседание 14 мая пленарное заседание, провести дополнительные пленарные заседания 21-22 мая - четверг, пятница на следующей неделе с началом заседания 21-22 в 10.00", - зачитала проект постановления в ходе заседания глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Решение было поддержано депутатами.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума может 21 и 22 мая рассмотреть инициативы, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
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