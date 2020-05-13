В правительстве Германии отказались сообщить расписание встреч с Козаком

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Пресс-служба правительства ФРГ отказалась сообщить о расписании встреч с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, прибывшим в Берлин, сославшись то, что не анонсирует "переговоры на рабочем уровне", говорится в ответе, полученном РИА Новости из ведомства.
"Мы принципиально не комментируем какие-либо переговоры и встречи на рабочем уровне в ведомстве канцлера", - говорится в ответе на вопрос РИА Новости, запланированы ли сегодня встречи с Козаком в ведомстве канцлера ФРГ.
Ранее в пресс-службе ВВС ФРГ РИА Новости подтвердили, что самолет администрации президента России прибыл в Берлин по приглашению ведомства канцлера, он приземлился и находится в настоящее время на военном аэродроме в Тегеле. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл сегодня с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ранее другой источник, комментируя приезд высокопоставленного кремлевского чиновника в Берлин, сказал РИА Новости, что Козак - ключевой переговорщик по Украине, и не все можно обсудить в формате телеконференции. Посольство РФ в ФРГ отказалось подтвердить сведения о прилете в Берлин Козака.
Ранее журналист Berliner Zeitung Аксель Лир разместил на своей странице в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда "Россия" с подписью "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!" с указанием места посадки - военный аэродром в Тегеле.
Добро пожаловать в Берлин, товарищи!— Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) May 13, 2020
(jetzt TXL, militärischer Teil)@JulianRoepcke pic.twitter.com/LYIWkAyKxI
В управделами президента, в введении которого находится спецотряд, обслуживающий первых лиц, не стали это комментировать. Однако, по словам источника РИА Новости, самолеты СЛО продолжают выполнять полеты, в том числе за границу, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса.