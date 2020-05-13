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2020-05-13T16:59
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В ЦИК назвали условия для дистанционного голосования в регионах
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РИА Новости

В ЦИК назвали условия для дистанционного голосования в регионах

16:58 13.05.2020 (обновлено: 16:59 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018
Электронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дистанционное голосование может быть использовано в регионах, если там будут созданы условия, в том числе и технические, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, было внесено предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК. Как рассказал соавтор поправки, депутат от ЕР Дмитрий Вяткин, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.
"ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности. Это же не просто объявить "мы голосуем дистанционно". А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать", - сказал Булаев.
Он подчеркнул, что законодатели создают возможность для дистанционного голосования, "уж как регионы воспользуются - это вопрос не к ЦИК".
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Николай БулаевДмитрий ВяткинЦИК РФЕдиная РоссияПолитика
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