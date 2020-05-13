Суд отказался освободить из-под ареста экс-президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Суд в Ереване отказался в среду освобождать из-под ареста экс-президента Армении Суд в Ереване отказался в среду освобождать из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство бывших премьеров страны, передает корреспондент РИА Новости.

"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении под личное поручительство", - сказала на заседании, оглашая решение, судья по делу Анна Данибекян. По ее словам, решение может быть обжаловано установленном законом порядке.

Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна , а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Каждый из них должен был выплатить в качестве гарантии 500 тысяч драмов (чуть больше 1 тысячи долларов).

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.

Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.