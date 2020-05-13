Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T17:02
https://ria.ru/20200513/1571391138.html
Суд отказался освободить из-под ареста экс-президента Армении Кочаряна
https://cdn21.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_120:46:1000:541_1036x0_80_0_0_9a44b500849c7545103308143ae9f6fd.jpg
РИА Новости

Суд отказался освободить из-под ареста экс-президента Армении Кочаряна

16:57 13.05.2020 (обновлено: 17:02 13.05.2020)
256
© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Суд в Ереване отказался в среду освобождать из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство бывших премьеров страны, передает корреспондент РИА Новости.
"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении под личное поручительство", - сказала на заседании, оглашая решение, судья по делу Анна Данибекян. По ее словам, решение может быть обжаловано установленном законом порядке.
Роберт Кочарян
6 апреля, 15:16Распространение нового коронавируса
Бывший глава военвуза попросил освободить экс-главу Армении Кочаряна
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Каждый из них должен был выплатить в качестве гарантии 500 тысяч драмов (чуть больше 1 тысячи долларов).
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Вчера, 10:01
Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию
Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
100032
Обсудить 0
Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Роберт Кочарян
Следующее заседание суда по делу Кочаряна назначили на 19 мая
Дмитрий Козак
В правительстве Германии отказались сообщить расписание встреч с Козаком
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из "Нафтогаза"
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Депздрав: посмертные диагнозы и причины смерти в Москве абсолютно точные
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Защита экс-президента Армении заявила о беспрецедентном давлении на судей
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию
Вид на Ереван
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетяньяху сформировал правительство Израиля
Яйца
Во Франции более полумиллиона яиц отзывают из-за риска сальмонеллеза
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев коронавируса возросло до 3718
Оксана Пушкина
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Росгвардия
Госдума поддержала проект о введении присяги для росгвардейцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния