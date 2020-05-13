Эксперт оценил закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Закон об индивидуализации тарифов Андрей Ковалев. Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО , принятый ранее в среду Госдумой , приближает российский страховой рынок к установлению более справедливых тарифов для каждого водителя, заявил РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании " Согласие

Согласно новому закону, страховщики смогут устанавливать тариф на полис, опираясь на личные характеристики водителя, в том числе учитывая наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, другие нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства.

"Закон приблизит рынок к заветной цели – установлению более справедливого тарифа, так как учитывает аварийность водителя. Неоднократные грубые нарушения ПДД (проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч) будут способствовать повышению стоимости полиса. Соответственно, для дисциплинированных водителей цена снизится, что особенно важно в текущей экономической ситуации", - считает Ковалев.

В целом же, как отметил эксперт, благодаря первому этапу реформы отрасли, запущенной в начале прошлого года и нацеленной на либерализацию тарифов, рынок ОСАГО вышел из кризиса, в котором был несколько лет, и этот шаг вместе с успешной борьбой с мошенничеством сделал "автогражданку" более привлекательной для страховщиков, а в итоге на российском рынке заметно обострилась конкуренция между страховщиками и средняя цена полиса ОСАГО снизилась.

Это видно как по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по подсчетам которого такое снижение за прошлый год составило 5%, так и по данным самой компании "Согласие", которые привёл собеседник агентства: у неё средняя премия сократилась на такое же значение. При этом эксперт отметил, что страховщики заинтересованы в дальнейших шагах по либерализации, которая даст им возможность устанавливать еще более индивидуальный тариф.