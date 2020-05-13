Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления турпоездок

БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Еврокомиссия в среду обнародовала рекомендации странам-членам ЕС по возобновлению туристической и транспортной деятельности на летний сезон 2020 года, говорится в материалах ЕК.

В числе прочего чиновники предлагают, чтобы сначала ограничения на пересечение границ снимались между странами ЕС и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Дату, когда можно будет начать восстанавливать передвижения внутри Евросоюза, власти пока не называют.

Число пассажиров на борту транспортного средства может быть сокращено, причем в данном контексте упоминаются поезда, автобусы и паромы. Там, где физическое дистанцирование обеспечить сложнее, предлагается вводить иные меры защиты, например, ношение масок. Кроме того, говорится о возможности установить барьеры между водителями и пассажирами.

Также пассажирам предлагается покупать билеты и регистрироваться онлайн, на пунктах сдачи багажа и проверки безопасности надлежит соблюдать меры дистанцирования.

В транспортных средствах и хабах должны быть гели-дезинфекторы для рук. Сами поезда, паромы, автобусы необходимо регулярно дезинфицировать. Также нужно усилить вентиляцию, при этом, где возможно, стоит отдавать предпочтение естественному проветриванию.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует не продавать еду и товары в транспорте, чтобы минимизировать контакты.