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Туризм
2020-05-13T18:04
https://ria.ru/20200513/1571390958.html
Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления турпоездок
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РИА Новости

Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления турпоездок

18:04 13.05.2020
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CC0 / Pixabay / tavarez88 / Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
CC0 / Pixabay / tavarez88 /
БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Еврокомиссия в среду обнародовала рекомендации странам-членам ЕС по возобновлению туристической и транспортной деятельности на летний сезон 2020 года, говорится в материалах ЕК.
В числе прочего чиновники предлагают, чтобы сначала ограничения на пересечение границ снимались между странами ЕС и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Дату, когда можно будет начать восстанавливать передвижения внутри Евросоюза, власти пока не называют.
Число пассажиров на борту транспортного средства может быть сокращено, причем в данном контексте упоминаются поезда, автобусы и паромы. Там, где физическое дистанцирование обеспечить сложнее, предлагается вводить иные меры защиты, например, ношение масок. Кроме того, говорится о возможности установить барьеры между водителями и пассажирами.
Также пассажирам предлагается покупать билеты и регистрироваться онлайн, на пунктах сдачи багажа и проверки безопасности надлежит соблюдать меры дистанцирования.
В транспортных средствах и хабах должны быть гели-дезинфекторы для рук. Сами поезда, паромы, автобусы необходимо регулярно дезинфицировать. Также нужно усилить вентиляцию, при этом, где возможно, стоит отдавать предпочтение естественному проветриванию.
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Кроме того, Еврокомиссия рекомендует не продавать еду и товары в транспорте, чтобы минимизировать контакты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире и, в том числе, в Евросоюзе ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие границ, ограничения на перемещение внутри стран и союза в целом, ограничение авиа- и наземного сообщения.
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