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2020-05-13T16:50
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Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в лесах в Чернобыльской зоне
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РИА Новости

Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в лесах в Чернобыльской зоне

16:50 13.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали все очаги пожара в лесных массивах Чернобыльской зоны, тушение пожара в Житомирской области продолжается, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу и состоянием на сегодня в Житомирской области преодолены большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
30 апреля, 21:29
Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили 5% заповедника
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Позже в Житомирской области возникло еще несколько пожаров, их локализовали.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возгораниям в Чернобыльской зоне.
Пожар в Чернобыльской зоне
14 апреля, 02:44
Опубликовано видео пожара в Чернобыльской зоне
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Пожар в Чернобыльской зонеУкраинаВ мире
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