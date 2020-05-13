Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в лесах в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали все очаги пожара в лесных массивах Чернобыльской зоны, тушение пожара в Житомирской области продолжается, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу и состоянием на сегодня в Житомирской области преодолены большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Позже в Житомирской области возникло еще несколько пожаров, их локализовали.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возгораниям в Чернобыльской зоне.