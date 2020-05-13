Министр финансов Индии представила пакет стимуляции экономики страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Объявленный накануне премьер-министром Индии Нарендрой Моди финансовый пакет направлен, по сути, на стимулирование роста и создание самостоятельной Индии, заявила министр финансов Нирмала Ситараман на пресс-конференции.

Накануне Моди объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Он отметил, что этот пакет помощи предназначен для фермеров, среднего класса и промышленности.

"Вчера премьер-министр изложил свое всеобъемлющее видение. Это было сказано после широких и глубоких консультаций с несколькими слоями общества и различными уровнями правительства вплоть до премьер-министра. По сути, это должно стимулировать рост и построить очень самостоятельную Индию. (Программа) "Самодостаточная Индия" будет опираться на пять важных столпов — экономику, инфраструктуру, технологии, демографию и спрос", - отметила Ситараман.

Она добавила, пакет помощи включает 15 мер поддержки, в частности, малых и средних предприятий, небанковских и микрофинансовых организаций, а также рабочих.

В частности, тем малым и средним предприятиям, чей долг превышает 250 миллионов рупий или чей годовой оборот составляет более 1 миллиарда рупий, будет предложен беззалоговый автоматический кредит сроком на четыре года с мораторием на выплаты на 12 месяцев. Как отметила министр финансов, правительство собирается выделить на эти цели 39,7 миллиарда долларов и рассчитывает, что это поможет 4,5 миллионам предприятий.

Для сферы недвижимости период коронавируса предложено рассматривать как форс-мажор и продлить срок завершения и регистрации всех проектов, чей срок действия истекает с начала режима изоляции - 25 марта и позже – на шесть месяцев. Также на шесть месяцев все правительственные учреждения Индии, в частности железные дороги, продлевают контракты с подрядчиками на строительные работы, поставку товаров и услуг и завершение работ.

Правительство также перечислит за три месяца взносы в "Организацию фонда обеспечения рабочих" более чем 7 миллионов рабочих, на это выделяется 333,6 миллиона долларов. Власти Индии также анонсировали вливание ликвидности в размере 6 миллиардов долларов в рамках программы частичной кредитной гарантии для небанковских финансовых учреждений.

Ранее ряд рейтинговых агентств и аналитических служб предсказали, что в 2020 году, впервые за 40 лет, ВВП Индии упадет из-за распространения коронавируса и нарушения из-за этого экономических и торговых цепочек.