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2020-05-13T16:45
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Госдума поддержала проект о введении присяги для росгвардейцев
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о введении присяги для росгвардейцев

16:45 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Как отмечают депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству, в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.
"Аналогичный порядок принятия присяги и текст присяги должен быть установлен и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции", - отмечают депутаты.
Здание Государственной Думы РФ
31 марта, 12:37
Госдума поддержала проект об обязанности росгвардейцев представляться
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФБезопасностьОбщество
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