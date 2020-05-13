Госдума поддержала проект о введении присяги для росгвардейцев

Как отмечают депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству, в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.