В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 2596

ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом Узбекистане увеличилось еще на 28 и достигло 2596, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В Узбекистане к утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 2568, десять пациентов скончались, 2046 выздоровели.

"По состоянию на 13 мая 2020 года 18.00 (16.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2596", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, в среду к 16.00 мск всего зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в том числе 22 у граждан, прибывших из-за рубежа чартерными авиарейсами, и 27 у тех, кто находятся под наблюдением в карантинных учреждениях. Во вторник всего было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19, в понедельник – 68, в воскресенье – 69.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.