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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:45
https://ria.ru/20200513/1571390416.html
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 2596
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 2596

16:45 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 28 и достигло 2596, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В Узбекистане к утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 2568, десять пациентов скончались, 2046 выздоровели.
"По состоянию на 13 мая 2020 года 18.00 (16.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2596", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, в среду к 16.00 мск всего зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в том числе 22 у граждан, прибывших из-за рубежа чартерными авиарейсами, и 27 у тех, кто находятся под наблюдением в карантинных учреждениях. Во вторник всего было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19, в понедельник – 68, в воскресенье – 69.
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Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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