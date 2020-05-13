Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-13T16:44
https://ria.ru/20200513/1571390340.html
Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в ирландской деревне
https://cdn22.img.ria.ru/images/150144/36/1501443690_0:73:2834:1668_1036x0_80_0_0_f4a40005f5b0b72432f62211dd0cc196.jpg
РИА Новости

Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в ирландской деревне

16:44 13.05.2020
155
© AP Photo / Domenico StinellisАктер Мэтт Деймон и его жена Лусиана Баррозу на открытии Венецианского кинофестиваля
Актер Мэтт Деймон и его жена Лусиана Баррозу на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский актер Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в деревне Далки в Ирландии, где снимался в фильме до закрытия страны.
Деймон приехал со своей женой и тремя детьми в Ирландию, где проходили съемки фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", в начале марта, до того, как вступили в силу ограничения в связи с коронавирусом.
"Я приехал до закрытия (страны)", - рассказал Деймон местной радиостанции Spin 1038.
По его словам, сейчас он должен сохранять самоизоляцию и не отходить от дома дальше, чем на два километра. При этом актер отметил, что даже возле дома, где остается его семья, есть лес и океан, поэтому ему повезло остаться именно там на время пандемии.
Актер также рассказал, что его старшая дочь учится в колледже и осталась в Нью-Йорке. По его словам, она переболела коронавирусом в начале эпидемии, но сейчас себя чувствует хорошо.
Кадр из видео Арнольда Шварценеггера, опубликованного в Instagram
11 мая, 02:25Культура
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
100000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыРидли СкоттМэттью ДэймонИрландия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Турция не пропустила китайский самолет с гумпомощью Кипру
Скорая помощь
В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Хорст Зеехофер. Архивное фото
В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня
Девушка на одной из улиц в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Верховный суд США
Эксперты рассказали о трудностях американских судов из-за коронавируса
Кадр из музыкального клипа на песню Одежда между исполнителя Григория Лепсверидзе (Григорий Лепс)
Григорий Лепс представил клип на песню "Одежда между"
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты
Военнослужащие Черноморского флота во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
Празднование Дня Черноморского флота в Севастополе
Скриншот сериала Птичка господа милосердного
Итан Хоук борется с рабством в трейлере "Птичка Господа милосердного"
Кресла для судей в зале заседаний
В Крыму начался суд над организатором блокады полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния