В Белоруссии намерены продолжить диалог с ЕС и США по правам человека

"Тринадцатого мая министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского союза по правам человека Эймоном Гилмором", - сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

По ее данным, "Макей отметил, что Беларусь на постоянной основе обсуждает во взаимоуважительном духе тематику прав человека с ЕС и США и намерена продолжать эту практику".

Как отметили в пресс-службе, собеседники обсудили тематику белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека и меры, предпринимаемые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по линии ОБСЕ, добавили в пресс-службе.