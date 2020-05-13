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В Белоруссии намерены продолжить диалог с ЕС и США по правам человека
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РИА Новости

В Белоруссии намерены продолжить диалог с ЕС и США по правам человека

16:40 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со спецпредставителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором заявил, что власти республики намерены продолжить диалог с ЕС и США по тематике прав человека.
"Тринадцатого мая министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского союза по правам человека Эймоном Гилмором", - сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
По ее данным, "Макей отметил, что Беларусь на постоянной основе обсуждает во взаимоуважительном духе тематику прав человека с ЕС и США и намерена продолжать эту практику".
Как отметили в пресс-службе, собеседники обсудили тематику белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека и меры, предпринимаемые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по линии ОБСЕ, добавили в пресс-службе.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты личные, визовые ограничения против белорусского лидера Александра Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС. Вместе с тем у сторон сохраняются разногласия по вопросам соблюдения прав человека и демократических свобод.
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Владимир МакейАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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