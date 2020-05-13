Ученый рассказал об уникальности коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Уникальность Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире " России 24 " руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.

Он подчеркнул, что до сих пор такого интересного вирусного процесса ученые и врачи еще не встречали.

По словам специалиста, врачи, которые лечат пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью". Как пояснил Громов, пока они лечат один процесс, коронавирус "уходит в сторону и становится недосягаем для нашей терапии". Он отметил, что болезнь протекает своеобразно.

Коронавирус начинается как обычная респираторная вирусная инфекция. Он продвигается в легкие — у пациента развивается дыхательная недостаточность. По словам Громова, есть и еще один вариант: коронавирус поражает крупные артерии, что приводит к инсультам, инфарктам и тромбозам сосудов кожи и почек.

Он подчеркнул, что болезнь коварна, — по мере ее развития будет прогрессировать тромообразование, а через 12-15 дней врачи могут столкнуться с иным явлением.

"То есть происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а наоборот, избыточное расщепление наших тканей", — заявил врач.

По данным Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), в мире коронавирусом заразились более четырех миллионов человек, 287 тысяч погибли.

России всего зафиксировали более 242 тысяч случаев COVID-19. Более 48 тысяч заразившихся выздоровели, 2212 человек умерли.