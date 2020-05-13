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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:23
https://ria.ru/20200513/1571389954.html
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/150640/37/1506403764_0:0:4500:2531_1036x0_80_0_0_9664c45d10197c6d74c6bf61240c97c3.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об уникальности коронавируса

16:48 13.05.2020 (обновлено: 17:23 13.05.2020)
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
Медицинское оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
Он подчеркнул, что до сих пор такого интересного вирусного процесса ученые и врачи еще не встречали.
По словам специалиста, врачи, которые лечат пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью". Как пояснил Громов, пока они лечат один процесс, коронавирус "уходит в сторону и становится недосягаем для нашей терапии". Он отметил, что болезнь протекает своеобразно.
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Коронавирус начинается как обычная респираторная вирусная инфекция. Он продвигается в легкие — у пациента развивается дыхательная недостаточность. По словам Громова, есть и еще один вариант: коронавирус поражает крупные артерии, что приводит к инсультам, инфарктам и тромбозам сосудов кожи и почек.
Он подчеркнул, что болезнь коварна, — по мере ее развития будет прогрессировать тромообразование, а через 12-15 дней врачи могут столкнуться с иным явлением.

"То есть происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а наоборот, избыточное расщепление наших тканей", — заявил врач.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире коронавирусом заразились более четырех миллионов человек, 287 тысяч погибли.
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