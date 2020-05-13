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ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки
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РИА Новости

ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки

16:36 13.05.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регулятор не рассматривает в настоящий момент вариант негативной базовой ставки.
"Позиция совета управляющих ФРС не изменилась. Мы не рассматриваем этот инструмент", - сказал он, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International Economics (PIIE) в среду.
Трамп 12 мая призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики. Базовая ставка ФРС США сейчас составляет 0-0,25% годовых. В марте регулятор понижал ее дважды, суммарно на 1,5 процентного пункта.
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Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
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