В Перми кардиоотделение больницы перевели в режим обсервации

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Отделение кардиологии пермской больницы имени Граля переведено в режим обсервации после выявления семи пациентов с коронавирусом, сообщили в краевом минздраве.
"По предписанию Роспотребнадзора 12 мая отделение кардиологии переведено в режим обсервации в связи с выявлением семи случаев заражения среди пациентов. Проводятся необходимые эпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.
Двадцать пациентов и двадцать пять медработников, контактировавшие с заболевшими, находятся под ежедневным наблюдением врачей.
В апреле два отделения больницы имени Граля, урологии и хирургии, были закрыты на двухнедельный карантин. Как пояснили в ведомстве, 8 мая урология возобновила прием и выписку пациентов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.
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