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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:36
https://ria.ru/20200513/1571389778.html
В Перми кардиоотделение больницы перевели в режим обсервации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Перми кардиоотделение больницы перевели в режим обсервации

16:36 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Отделение кардиологии пермской больницы имени Граля переведено в режим обсервации после выявления семи пациентов с коронавирусом, сообщили в краевом минздраве.
"По предписанию Роспотребнадзора 12 мая отделение кардиологии переведено в режим обсервации в связи с выявлением семи случаев заражения среди пациентов. Проводятся необходимые эпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.
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Двадцать пациентов и двадцать пять медработников, контактировавшие с заболевшими, находятся под ежедневным наблюдением врачей.
В апреле два отделения больницы имени Граля, урологии и хирургии, были закрыты на двухнедельный карантин. Как пояснили в ведомстве, 8 мая урология возобновила прием и выписку пациентов.
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За время эпидемии в регионе зарегистрировано 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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