В Перми кардиоотделение больницы перевели в режим обсервации

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Отделение кардиологии пермской больницы имени Граля переведено в режим обсервации после выявления семи пациентов с Отделение кардиологии пермской больницы имени Граля переведено в режим обсервации после выявления семи пациентов с коронавирусом , сообщили в краевом минздраве.

"По предписанию Роспотребнадзора 12 мая отделение кардиологии переведено в режим обсервации в связи с выявлением семи случаев заражения среди пациентов. Проводятся необходимые эпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.

Двадцать пациентов и двадцать пять медработников, контактировавшие с заболевшими, находятся под ежедневным наблюдением врачей.

В апреле два отделения больницы имени Граля, урологии и хирургии, были закрыты на двухнедельный карантин. Как пояснили в ведомстве, 8 мая урология возобновила прием и выписку пациентов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.