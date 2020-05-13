Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:58
https://ria.ru/20200513/1571389746.html
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390145_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_256949a65d5ee32db2eb80c801b1d768.jpg
РИА Новости

Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса

16:36 13.05.2020 (обновлено: 16:58 13.05.2020)
28175
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" говорят, что он может стать наиболее эффективным в лечении COVID-19, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В марте набсовет фонда одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства "Фавипиравира".
Дезинфекция парка в Новосибирске
15:14Распространение нового коронавируса
В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений
Исследование препарата проводится в одобренных России центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных.
"По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", — сообщил Дмитриев.
Он добавил, что это подтверждают китайские клинические испытания, которые показали, что препарат снижает срок болезни с 11 дней до четырех-пяти.
По словам Дмитриева, такие результаты позволят снизить нагрузку на медицинские центры, а также уменьшить число эпидемически опасных пациентов примерно вдвое.
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
16:09Распространение нового коронавируса
Ученые объяснили распространенный симптом коронавируса
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
"Мы надеемся завершить клинические испытания уже в конце этого месяца", — заключил Дмитриев.
Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 242 271 случай заболевания COVID-19, более 43 тысяч заразившихся выздоровели, 2116 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
325725115
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
Популярные комментарии
Группа компаний "ХимРар" совместно с РФПИ могут начать коммерческие поставки препарата уже в конце мая. Производственные мощности и необходимые реагенты подготовлены. Россия станет одной из немногих стран в мире, самостоятельно производящих препарат от коронавируса :)
13 мая, 16:57
Виталик Т
177016231
Кто бы сомневался, обещать у нас умеют...
13 мая, 18:02
Александр
5200005
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заболел коронавирусом
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния