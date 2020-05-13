Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:09
https://ria.ru/20200513/1571389708.html
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

16:35 13.05.2020 (обновлено: 17:09 13.05.2020)
7354
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
"Во-первых, Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того как это сделали федеральные структуры", - говорится в сообщении.
Дезинфекция парка в Новосибирске
15:14Распространение нового коронавируса
В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений
Во-вторых, отмечают в депздраве, сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. По информации депздрава, в апреле 2020 года по данным Управления ЗАГС по Москве было выдано 11 тысяч 846 свидетельств о смерти.
"Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1 841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в депздраве, диагноз умерших с подозрением на коронавирс в Москве устанавливается после обязательного патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония.
Депздрав добавил, что Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1240039
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Дезинфекция помещений с помощью робота в Европейском медицинском центре в Москве
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Медицинское оборудование
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Оксана Пушкина
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния