Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса , сообщается на сайте департамента здравоохранения.

"Во-первых, Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того как это сделали федеральные структуры", - говорится в сообщении.

Во-вторых, отмечают в депздраве, сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. По информации депздрава, в апреле 2020 года по данным Управления ЗАГС по Москве было выдано 11 тысяч 846 свидетельств о смерти.

"Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1 841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в депздраве, диагноз умерших с подозрением на коронавирс в Москве устанавливается после обязательного патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония.

Депздрав добавил, что Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами.