Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Свыше 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Московской области смогут получить субсидию на зарплату сотрудников, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Сотрудники организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики могут получать субсидию на зарплату — 12 130 рублей в расчете на одного работника. Предприятие должно входить в единый реестр субъектов малых и средних предприятий (по состоянию на 1 марта – ред.), относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, не иметь долгов по налогам и страховым взносам (в совокупности превышающим 3000 рублей по состоянию на 1 марта – ред.), а также не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
"Ключевой критерий для получения данной меры поддержки — компания должна сохранить 90% штата. Более 27 тысяч подмосковных предпринимателей уже подали заявки", — приводятся слова министра главы ведомства Натальи Егорова.
Она также добавила, что причиной отказа в предоставлении субсидии могут быть недостоверные данные о реквизитах, не соответствующие информации налогового органа.
"Указывать необходимо расчетный счет индивидуального предпринимателя или организации. При этом предприятие может направить повторное заявление с уточненными данными. Заявку нужно подать на сайте налоговой службы", - добавила Егорова.