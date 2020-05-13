Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату

Сотрудники организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики могут получать субсидию на зарплату — 12 130 рублей в расчете на одного работника. Предприятие должно входить в единый реестр субъектов малых и средних предприятий (по состоянию на 1 марта – ред.), относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, не иметь долгов по налогам и страховым взносам (в совокупности превышающим 3000 рублей по состоянию на 1 марта – ред.), а также не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.