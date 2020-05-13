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Новости Подмосковья
2020-05-13T16:35
https://ria.ru/20200513/1571389646.html
Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату
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РИА Новости

Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату

16:35 13.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Свыше 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Московской области смогут получить субсидию на зарплату сотрудников, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Сотрудники организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики могут получать субсидию на зарплату — 12 130 рублей в расчете на одного работника. Предприятие должно входить в единый реестр субъектов малых и средних предприятий (по состоянию на 1 марта – ред.), относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, не иметь долгов по налогам и страховым взносам (в совокупности превышающим 3000 рублей по состоянию на 1 марта – ред.), а также не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
"Ключевой критерий для получения данной меры поддержки — компания должна сохранить 90% штата. Более 27 тысяч подмосковных предпринимателей уже подали заявки", — приводятся слова министра главы ведомства Натальи Егорова.
Она также добавила, что причиной отказа в предоставлении субсидии могут быть недостоверные данные о реквизитах, не соответствующие информации налогового органа.
"Указывать необходимо расчетный счет индивидуального предпринимателя или организации. При этом предприятие может направить повторное заявление с уточненными данными. Заявку нужно подать на сайте налоговой службы", - добавила Егорова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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