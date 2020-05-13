Подгруппы по Донбассу планируют провести заседание через две недели

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что через две недели планируется заседание подгрупп по региону.
Ранее МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая.
"Следующая встреча через две недели, но контактная группа состоится завтра. Посмотрим, что будет по итогам и будем работать", - сказала Кобцева в эфире радио "Вести плюс Луганск" по итогам встречи гуманитарной подгруппы.