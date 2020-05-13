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2020-05-13T16:32
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Подгруппы по Донбассу планируют провести заседание через две недели
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РИА Новости

Подгруппы по Донбассу планируют провести заседание через две недели

16:32 13.05.2020
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© РИА НовостиОльга Кобцева
Ольга Кобцева
© РИА Новости
Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что через две недели планируется заседание подгрупп по региону.
Ранее МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая.
"Следующая встреча через две недели, но контактная группа состоится завтра. Посмотрим, что будет по итогам и будем работать", - сказала Кобцева в эфире радио "Вести плюс Луганск" по итогам встречи гуманитарной подгруппы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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