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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:04
https://ria.ru/20200513/1571389196.html
Премьер Бельгии подтвердила переход ко второй стадии отмены мер изоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571391413_0:246:3051:1962_1036x0_80_0_0_0a0320ddf84b93f00b1ddd576126310e.jpg
РИА Новости

Премьер Бельгии подтвердила переход ко второй стадии отмены мер изоляции

16:27 13.05.2020 (обновлено: 17:04 13.05.2020)
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© REUTERS / Francois LenoirМужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Francois Lenoir
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес подтвердила в среду переход ко второй стадии отмены мер изоляции, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
"Совет безопасности принял решение приступить ко второй фазе отмены мер изоляции 18 мая", - сказала премьер на пресс-конференции в Брюсселе.
В частности, с 18 мая возобновляются занятия в школах за исключением младших классов. Также откроются музеи и культурно-исторические объекты "при условии продажи билетов через интернет и недопущения скопления большого числа людей в помещениях".
По словам Вильмес, разрешается открытие парикмахерских и салонов красоты. При этом как сотрудники, так и клиенты должны будут носить медицинские маски.
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Кроме того, местные власти с 18 мая получили право согласовывать открытие рынков, на которых могут работать не более 50 торговцев.
При этом массовые культурные мероприятия остаются под запретом как минимум до 30 июня. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня при сохранении благоприятной эпидемиологической ситуации.
В Бельгии за минувшие сутки зарегистрированы 202 случая заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 330 заражениях), всего с начала вспышки заболел 53 981 человек из числа протестированных. Штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что "тенденции остаются обнадеживающими".
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В то же время, за минувшие сутки скончались 82 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 60 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 843.
Медики подчеркивают, что, несмотря на уверенное снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер, в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников.
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С 11 мая власти Бельгии разрешили открыться всем непродовольственным магазинам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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