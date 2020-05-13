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2020-05-13T16:26
https://ria.ru/20200513/1571389133.html
Госдума поддержала проект о регистре по льготным лекарствам
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о регистре по льготным лекарствам

16:26 13.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
Законопроектом предусматривается создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Кроме того, законопроект предлагает закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр; установить определение правительством РФ порядка ведения регистра; установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год; осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Предлагается также предусмотреть обеспечение населения лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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Распространение нового коронавирусаРоссияГосдума РФОбщество
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