Госдума поддержала проект о регистре по льготным лекарствам

Кроме того, законопроект предлагает закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр; установить определение правительством РФ порядка ведения регистра; установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год; осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.