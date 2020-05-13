Госдума поддержала проект о регистре по льготным лекарствам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
Законопроектом предусматривается создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Кроме того, законопроект предлагает закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр; установить определение правительством РФ порядка ведения регистра; установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год; осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Предлагается также предусмотреть обеспечение населения лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.