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Забайкальский край
2020-05-13T16:25
https://ria.ru/20200513/1571389057.html
Глава Забайкалья поручил восстановить поврежденные ветром объекты в Чите
https://cdn24.img.ria.ru/images/155198/64/1551986450_0:0:2896:1628_1036x0_80_0_0_d8eba5826647b0407df612e803ab001a.jpg
РИА Новости

Глава Забайкалья поручил восстановить поврежденные ветром объекты в Чите

16:25 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил правительству региона оперативно восстановить в Чите объекты, поврежденные в среду ураганным ветром, в том числе сорванные крыши, сообщает пресс-служба правительства края.
"Необходимо оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра в Чите. Синоптики прогнозируют ночью усиление силы ветра до 30 метров в секунду. Важно, чтобы все оперативные службы были готовы к этому", - сказал Осипов.
Он также поручил выделить деньги на ремонт пострадавших социальных объектов.
Согласно данным городской администрации, ветер, в частности, повалил пять деревьев и сорвал крыши с 23 зданий, в том числе с двух детских садов. Также пострадали рекламные конструкции, электроопоры. Кроме того, на одного из жителей упал с крыши профлист, мужчину после медосмотра отпустили домой.
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По информации городского ДМРСУ, для ликвидации последствий урагана сформировано несколько мобильных бригад.
Согласно данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 13 мая и в течение ночи 14 мая местами по территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами 25-30 м/с.
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Забайкальский крайАлександр ОсиповЧитаПроисшествия
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