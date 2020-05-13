Глава Забайкалья поручил восстановить поврежденные ветром объекты в Чите

ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края . Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил правительству региона оперативно восстановить в Чите объекты, поврежденные в среду ураганным ветром, в том числе сорванные крыши, сообщает пресс-служба правительства края.

"Необходимо оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра в Чите. Синоптики прогнозируют ночью усиление силы ветра до 30 метров в секунду. Важно, чтобы все оперативные службы были готовы к этому", - сказал Осипов.

Он также поручил выделить деньги на ремонт пострадавших социальных объектов.

Согласно данным городской администрации, ветер, в частности, повалил пять деревьев и сорвал крыши с 23 зданий, в том числе с двух детских садов. Также пострадали рекламные конструкции, электроопоры. Кроме того, на одного из жителей упал с крыши профлист, мужчину после медосмотра отпустили домой.

По информации городского ДМРСУ, для ликвидации последствий урагана сформировано несколько мобильных бригад.