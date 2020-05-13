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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:24
https://ria.ru/20200513/1571388921.html
ЦБ ограничит 1% банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_304:117:1970:1054_1036x0_80_0_0_c7abcbf9490976a3fc5696ec6e05c8b8.jpg
РИА Новости

ЦБ ограничит 1% банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг

16:24 13.05.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг с 1 июня по 30 сентября текущего года не превысят 1%, следует из сообщения ЦБ РФ.
"С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая совет директоров Банка России", - решил ЦБ.
Снижение издержек для медицинских учреждений сейчас особенно важно, подчеркнул регулятор.
Ограничение банковской комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня", - сказано в сообщении Банка России.
Ранее ЦБ ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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