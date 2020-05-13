ЦБ ограничит 1% банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг

"С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая совет директоров Банка России", - решил ЦБ.

Снижение издержек для медицинских учреждений сейчас особенно важно, подчеркнул регулятор.

Ограничение банковской комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня", - сказано в сообщении Банка России.