Главный казначей высоко оценил работу Мордовии по выплатам медработникам

По словам Артюхина, в перечисленных им регионах органы здравоохранения вовремя заключили необходимые соглашения и довели соответствующие средства-субсидии. Кроме того, в этих регионах сразу по окончании апреля, не дожидаясь сроков выплаты зарплат, сразу стали начислять региональные стимулирующие выплаты медперсоналу.