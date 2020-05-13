Главный казначей высоко оценил работу Мордовии по выплатам медработникам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин высоко оценил работу органов власти Мордовии по выплатам медработникам, сообщает пресс-служба главы республики.
"Передовиками являются регионы, у которых уровень кассового исполнения медицинскому персоналу очень высокий: Мордовия, Чувашская республика, Приморский край, Брянская область, Московская область, Новгородская область, Смоленская область, Чеченская республика", - заявил Артюхин во время видеоконференцсвязи под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
По словам Артюхина, в перечисленных им регионах органы здравоохранения вовремя заключили необходимые соглашения и довели соответствующие средства-субсидии. Кроме того, в этих регионах сразу по окончании апреля, не дожидаясь сроков выплаты зарплат, сразу стали начислять региональные стимулирующие выплаты медперсоналу.
Ранее в пресс-службе главы Мордовии РИА Новости сообщили, что доплаты за март и апрель в республике выплачены всем медицинским работникам, которым они были назначены в соответствии с указом президента РФ.
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