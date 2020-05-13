Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-05-13T16:16
https://ria.ru/20200513/1571388457.html
Главный казначей высоко оценил работу Мордовии по выплатам медработникам
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/94/1551919443_0:210:2784:1776_1036x0_80_0_0_faa8585500f3bf912144fb9d713e9016.jpg
РИА Новости

Главный казначей высоко оценил работу Мордовии по выплатам медработникам

16:15 13.05.2020 (обновлено: 16:16 13.05.2020)
42
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства в министерстве финансов РФ. 19 марта 2019
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства в министерстве финансов РФ. 19 марта 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин высоко оценил работу органов власти Мордовии по выплатам медработникам, сообщает пресс-служба главы республики.
"Передовиками являются регионы, у которых уровень кассового исполнения медицинскому персоналу очень высокий: Мордовия, Чувашская республика, Приморский край, Брянская область, Московская область, Новгородская область, Смоленская область, Чеченская республика", - заявил Артюхин во время видеоконференцсвязи под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
По словам Артюхина, в перечисленных им регионах органы здравоохранения вовремя заключили необходимые соглашения и довели соответствующие средства-субсидии. Кроме того, в этих регионах сразу по окончании апреля, не дожидаясь сроков выплаты зарплат, сразу стали начислять региональные стимулирующие выплаты медперсоналу.
Ранее в пресс-службе главы Мордовии РИА Новости сообщили, что доплаты за март и апрель в республике выплачены всем медицинским работникам, которым они были назначены в соответствии с указом президента РФ.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
14:20
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Республика МордовияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоман АртюхинРеспублика МордовияМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат одобрили подмосковным предприятиям
Инспектор дорожно-патрульной службы
Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье
Подольск
Строительство поликлиники в Подольске завершат до конца мая
Дом правительства Московской области
Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Казначейство зафиксировало резкий скачок выплат врачам и медперсоналу
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу
Сотрудники правоохранительных органов и медицинской службы готовятся к встрече пассажиров для направления в обсерватор на карантин
Свыше 900 россиян прошли карантин в обсерваторах Подмосковья
Компьютерная модель реконструкции гребной базы Олимпийская в Приморском крае
В Приморье начали реконструкцию гребной базы для подготовки сборных
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
Глава Забайкалья поручил восстановить поврежденные ветром объекты в Чите
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Депздрав: посмертные диагнозы и причины смерти в Москве абсолютно точные
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала защитить детей от жестокого обращения в приютах
Банкомат
В Подмосковье увеличены выплаты на детей
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19
Созревшие початки кукурузы
Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%
Санитайзер
Подмосковье наращивает темпы производства дезинфекторов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния