17 подростков победили в конкурсе "Правнуки победителей"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По итогам всероссийского конкурса "Правнуки победителей", 16 детей из нашей страны стали лауреатами – по два от каждого федерального округа. Еще одним из лучших номинантов оказался житель Туниса из города Сус Жан-Филипп Симонов. Всего поборолись за литературную победу более 16 тысяч молодых людей из России и из-за рубежа.

Среди финалистов оказались ребята из Ингушетии, Удмуртии, Московской и Челябинской областей, Астрахани, Крыма, Ставрополья и многих других уголков нашей необъятной страны.

Юные знатоки истории своей семьи и ее вклада в общую победу выдержали конкуренцию среди 400 человек – именно столько победителей было по итогам региональных соревнований. Они изучили открытые архивы Министерства обороны России, издания военного времени, семейные документы, снимки и письма с фронта, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Многие прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов.

По мнению членов жюри, выбрать лучшие эссе было сложно, так как дети по-взрослому серьезно выразили свой взгляд на войну, а при чтении некоторых работ и вовсе не получалось сдержать слезы. Такие эмоции вызывали сочинения подростков, заставляя сопереживать малоизвестным героям, чей подвиг подарил жителям России мирное небо над головой и спокойную жизнь без войны.

Все участники теперь могут увидеть свои работы и получить заслуженные сертификаты, зайдя в личный кабинет на сайте проекта. Это можно сделать после 15 мая. Дипломы об участии в столь важном конкурсе, призванном сохранить память о подвиге советского народа, в электронном формате получат также победители региональных этапов.

Ребят, написавших самые выдающиеся работы, позовут в Москву на торжественное вручение наград.