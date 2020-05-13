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75 лет Великой Победы
2020-05-13T17:17
https://ria.ru/20200513/1571388380.html
17 подростков победили в конкурсе "Правнуки победителей"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571387821_0:278:3072:2006_1036x0_80_0_0_01f94380520c1531788aa78597b7cb82.jpg
РИА Новости

17 подростков победили в конкурсе "Правнуки победителей"

16:15 13.05.2020 (обновлено: 17:17 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДевочка держит фотографии с портретами своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны
Девочка держит фотографии с портретами своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По итогам всероссийского конкурса "Правнуки победителей", 16 детей из нашей страны стали лауреатами – по два от каждого федерального округа. Еще одним из лучших номинантов оказался житель Туниса из города Сус Жан-Филипп Симонов. Всего поборолись за литературную победу более 16 тысяч молодых людей из России и из-за рубежа.
Среди финалистов оказались ребята из Ингушетии, Удмуртии, Московской и Челябинской областей, Астрахани, Крыма, Ставрополья и многих других уголков нашей необъятной страны.
Юные знатоки истории своей семьи и ее вклада в общую победу выдержали конкуренцию среди 400 человек – именно столько победителей было по итогам региональных соревнований. Они изучили открытые архивы Министерства обороны России, издания военного времени, семейные документы, снимки и письма с фронта, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Многие прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов.
“Правнуки Победителей”: 17 подростков выиграли конкурс к 75-летию Победы
9 мая, 18:25
17 подростков стали лучшими в конкурсе "Правнуки Победителей"
По мнению членов жюри, выбрать лучшие эссе было сложно, так как дети по-взрослому серьезно выразили свой взгляд на войну, а при чтении некоторых работ и вовсе не получалось сдержать слезы. Такие эмоции вызывали сочинения подростков, заставляя сопереживать малоизвестным героям, чей подвиг подарил жителям России мирное небо над головой и спокойную жизнь без войны.
Все участники теперь могут увидеть свои работы и получить заслуженные сертификаты, зайдя в личный кабинет на сайте проекта. Это можно сделать после 15 мая. Дипломы об участии в столь важном конкурсе, призванном сохранить память о подвиге советского народа, в электронном формате получат также победители региональных этапов.
Ребят, написавших самые выдающиеся работы, позовут в Москву на торжественное вручение наград.
Мероприятие организованно общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России". Агентство МИА "Россия сегодня" стало информационным партнером и создателем видеоматериалов по проекту.
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