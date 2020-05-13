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2020-05-13T16:27
https://ria.ru/20200513/1571388325.html
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе
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РИА Новости

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе

16:14 13.05.2020 (обновлено: 16:27 13.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее губернатор заявил о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 18 мая. По последним данным, в Свердловской области подтверждены 2298 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 135 – за последние сутки. Вылечились 534 заболевших, три человека скончались.
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"Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей - должно быть не менее 10 квадратных метров на человека", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, комментируя снятие ограничений с 19 мая.
Глава региона уточнил, что фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая кинотеатры, пока остаются закрытыми. "Предприятия общественного питания смогут возобновить работу в формате уличных кафе при соблюдении норм - не менее 10 квадратных метров на человека", - подчеркнул Куйвашев.
Губернатор добавил, что с 19 мая будут разрешены индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, посещение парков и скверов с соблюдением дистанции. Также будет увеличиваться количество дежурных групп в муниципальных и частных детских садах.
"Таким образом возобновляют работу все отрасли, кроме развлекательной. При этом в отношении 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее благополучна, часть ограничительных мер сохраняется. В том числе сохраняется действующий запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах после 19.00 (17.00 мск) (на предприятия общепита это не распространяется). Также в этих муниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахерских: можно только стричься. Косметологии смогут работать, только если у них есть медицинская лицензия", - подчеркнул глава региона.
В остальных муниципалитетах, уточнил губернатор, смогут в полном объеме работать и парикмахерские, и салоны красоты с массажными кабинетами, и бани.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьОбщество
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