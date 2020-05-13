Источник рассказал детали визита Козака в Берлин

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл сегодня с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель , сообщил РИА Новости информированный источник.

"Да, действительно Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Сегодня он вернется обратно", - сказал собеседник агентства.

"Визит по приглашению германской стороны, чтобы установить личный контакт с помощником Меркель, потому что они лично никогда не встречались", - добавил источник.

Ранее другой источник, комментируя приезд высокопоставленного кремлевского чиновника в Берлин, сказал РИА Новости, что Козак - ключевой переговорщик по Украине , и не все можно обсудить в формате телеконференции.

Посольство РФ в ФРГ отказалось подтвердить сведения о прилете в Берлин Козака.

"Без комментариев", - сказали РИА Новости в дипмиссии.

Журналист Berliner Zeitung Аксель Лир разместил на своей странице в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда "Россия" с подписью "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!" с указанием места посадки - военный аэродром в Тегеле.

В управделами президента, в введении которого находится спецотряд, обслуживающий первых лиц, не стали это комментировать. Однако, по словам источника РИА Новости, самолеты СЛО продолжают выполнять полеты, в том числе за границу, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса.