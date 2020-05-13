Источник рассказал детали визита Козака в Берлин

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл сегодня с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Да, действительно Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Сегодня он вернется обратно", - сказал собеседник агентства.
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"Визит по приглашению германской стороны, чтобы установить личный контакт с помощником Меркель, потому что они лично никогда не встречались", - добавил источник.
Ранее другой источник, комментируя приезд высокопоставленного кремлевского чиновника в Берлин, сказал РИА Новости, что Козак - ключевой переговорщик по Украине, и не все можно обсудить в формате телеконференции.
Посольство РФ в ФРГ отказалось подтвердить сведения о прилете в Берлин Козака.
"Без комментариев", - сказали РИА Новости в дипмиссии.
Журналист Berliner Zeitung Аксель Лир разместил на своей странице в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда "Россия" с подписью "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!" с указанием места посадки - военный аэродром в Тегеле.
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В управделами президента, в введении которого находится спецотряд, обслуживающий первых лиц, не стали это комментировать. Однако, по словам источника РИА Новости, самолеты СЛО продолжают выполнять полеты, в том числе за границу, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.