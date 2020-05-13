Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T16:28
https://ria.ru/20200513/1571388133.html
Источник рассказал детали визита Козака в Берлин
https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:114:3042:1825_1036x0_80_0_0_30eb2b298533619f36ce5889cbb88e57.jpg
РИА Новости

Источник рассказал детали визита Козака в Берлин

16:13 13.05.2020 (обновлено: 16:28 13.05.2020)
2549
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл сегодня с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Да, действительно Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Сегодня он вернется обратно", - сказал собеседник агентства.
Партизанское водохранилище в Крыму
12 февраля, 12:18
Ермак не обсуждал с Козаком поставки воды в Крым
"Визит по приглашению германской стороны, чтобы установить личный контакт с помощником Меркель, потому что они лично никогда не встречались", - добавил источник.
Ранее другой источник, комментируя приезд высокопоставленного кремлевского чиновника в Берлин, сказал РИА Новости, что Козак - ключевой переговорщик по Украине, и не все можно обсудить в формате телеконференции.
Посольство РФ в ФРГ отказалось подтвердить сведения о прилете в Берлин Козака.
"Без комментариев", - сказали РИА Новости в дипмиссии.
Журналист Berliner Zeitung Аксель Лир разместил на своей странице в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда "Россия" с подписью "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!" с указанием места посадки - военный аэродром в Тегеле.
Дмитрий Козак
11 марта, 23:13
Козак рассказал о переговорах по обмену пленными в Донбассе
В управделами президента, в введении которого находится спецотряд, обслуживающий первых лиц, не стали это комментировать. Однако, по словам источника РИА Новости, самолеты СЛО продолжают выполнять полеты, в том числе за границу, несмотря на введенные ограничения из-за распространения коронавируса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Дмитрий Козак
12 марта, 02:39
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
18000011
Обсудить 1
Ангела МеркельДмитрий КозакГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из "Нафтогаза"
Главный терминал международного аэропорта Тегель
Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
Дмитрий Козак
В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
Дмитрий Козак
Источник: Козак прилетел в Берлин для участия в переговорах по Украине
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Дмитрий Козак
В правительстве Германии отказались сообщить расписание встреч с Козаком
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
Стелла Я люблю Архангельск в центре города
Экономист объяснил, кому выгодно объединение Архангельской области и НАО
Киев
СМИ предрекли исчезновение украинцев из-за глобального потепления
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
Автомобиль полиции в Киеве
В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле храма
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Bloomberg сообщил о подготовке работ по завершению "Северного потока — 2"
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
Лента новостейМолния