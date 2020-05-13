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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:09
https://ria.ru/20200513/1571387902.html
В ДНР продлили действие ограничений из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ДНР продлили действие ограничений из-за коронавируса

16:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин принял решение о продлении до 31 мая ограничительных мер, введенных в ДНР из-за ситуации с распространением коронавируса.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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"Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции... ряд ограничений, действовавших до 13 мая 2020 года, продлевается до 31 мая 2020 года. В частности, приостановление права льготных категорий граждан на бесплатный проезд. Кроме того, подпункт 9.1 дополняется абзацем следующего содержания: "Запрет не распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также на проведение досуга в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них"", - говорится в тексте сообщения, распространенном пресс-службой главы ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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