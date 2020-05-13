В ДНР продлили действие ограничений из-за коронавируса

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

"Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции... ряд ограничений, действовавших до 13 мая 2020 года, продлевается до 31 мая 2020 года. В частности, приостановление права льготных категорий граждан на бесплатный проезд. Кроме того, подпункт 9.1 дополняется абзацем следующего содержания: "Запрет не распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также на проведение досуга в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них"", - говорится в тексте сообщения, распространенном пресс-службой главы ДНР.