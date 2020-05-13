Ученые объяснили распространенный симптом коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские ученые объяснили один из самых распространенных симптомов заражения коронавирусом — потерю обоняния. Исследование опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience.
Проведя опыты на мышах, специалисты выяснили, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.
Если такой механизм верен и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, отмечают исследователи.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них 287 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.