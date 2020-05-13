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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:13
https://ria.ru/20200513/1571387840.html
Ученые объяснили распространенный симптом коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

Ученые объяснили распространенный симптом коронавируса

16:09 13.05.2020 (обновлено: 17:13 13.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские ученые объяснили один из самых распространенных симптомов заражения коронавирусом — потерю обоняния. Исследование опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience.
Проведя опыты на мышах, специалисты выяснили, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.
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Если такой механизм верен и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, отмечают исследователи.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них 287 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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