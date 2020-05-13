В Ульяновской области число случаев коронавируса превысило тысячу

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ

САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 80, общее число заболевших COVID-19 составило 1012, сообщил губернатор региона Сергей Морозов

Утром в среду федеральный оперштаб сообщал о 46 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 932.

"По оперативным данным, мы имеем еще 80 положительных тестов. Общее число зараженных составляет 1012 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.

По его словам, это всплеск заболеваемости, и произошел он из-за нарушений режима самоизоляции жителями региона на майские праздники.

Из 1012 заразившихся 182 человека выздоровели, пятеро скончались.