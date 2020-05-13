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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:07
https://ria.ru/20200513/1571387756.html
В Ульяновской области число случаев коронавируса превысило тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число случаев коронавируса превысило тысячу

16:07 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 80, общее число заболевших COVID-19 составило 1012, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал о 46 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 932.
"По оперативным данным, мы имеем еще 80 положительных тестов. Общее число зараженных составляет 1012 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По его словам, это всплеск заболеваемости, и произошел он из-за нарушений режима самоизоляции жителями региона на майские праздники.
Из 1012 заразившихся 182 человека выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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